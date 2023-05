Baches en transitada ruta ponen en riesgo  la vida de los automovilistas  

Pero, la falta de trabajo de mantenimiento regular hizo que en menos de cinco años se vaya acumulando una gran cantidad de baches, los cuales ya han provocado más de un accidente, con daños materiales e incluso con derivaciones fatales, según relataron los pobladores de la zona.

Se trata de un tramo de 59 kilómetros que une los municipios de Los Cedrales, Santa Rosa del Monday y el progresista distrito de Santa Rita.

Los vecinos, además de reclamar la reparación de esta transitada ruta, también piden la construcción de las banquinas y una mejor señalización en toda su extensión.

Muchos reductores colocados en la vía no están correctamente señalizados y esto provoca daños en los vehículos. Se trata de un reclamo recurrente poniendo énfasis en que se corrijan esas falencias que ponen en riesgo vidas humanas.

Los intendentes de los tres municipios pidieron la reparación del asfalto que ya presenta hundimientos importantes, pero hasta el momento no tuvieron un retorno por parte del gobierno central. Señalan la vía a corta distancia, une a varios distritos, para llegar a la cabecera departamental. Además, descomprime las rutas PY06 y PY02.

La intendenta del distrito de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas, y sus pares de los demás municipios afectados, firmaron varias notas de reclamos enviadas al MOPC desde el 2019, sin retorno efectivo hasta el momento.

El actual titular del MOPC, Rolando Segovia, en su época como director de Caminos Vecinales, recorrió la zona, por lo que conoce esta situación. Ahora solo esperan al nuevo gobierno para reanudar el reclamo.

peligroso. Juan Cáceres, camionero, explicó que la pista de la ruta está muy deteriorada y como no tiene banquinas, el peligro es mayor para la seguridad de los conductores que, si necesitan desviar, no tienen hacia donde salir. “Al costado hay camino de tierra con desniveles y eso puede provocar vuelco de vehículos, de hecho, ya se perdieron varias vidas humanas en ese trayecto. Es muy peligroso y si no conoces la ruta es mucho peor”.

La semana pasada, de constantes cierres a la altura del kilómetro 10 y 30 de la ruta PY02, por parte de seguidores de Payo Cubas, muchos optaron por usar esta ruta y tuvieron muchos problemas. “Tengo amigos que vinieron a Santa Rita para participar de la Expo y se quejaron mucho porque se tomaron baches de todos los tamaños. La situación empeoró mucho más con las lluvias registradas desde setiembre del año pasado y que se extendió estos primeros meses del año. Mucha lluvia y el agua no perdona, permea todo y hoy te puede decir que los baches crecieron y se multiplicaron”, agregó.

El asfalto fue colocado sobre el empedrado, desde Los Cedrales hasta Santa Rita y su conexión a la ruta PY06. Se trata de una vía de conexión directa con el Corredor de Exportación que actualmente está en plena ejecución entre las localidades de Natalio (Itapúa) y Los Cedrales (Alto Paraná).