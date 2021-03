Avanza instalación de mesa técnica para evaluar pasaje

El Viceministerio de Transporte está avanzando en la conformación de la mesa técnica que se encargará de realizar un estudio de la estructura del costo del pasaje. Esto lleva un proceso y no se sabe si tendrán todo listo antes de que finalice este mes.

La tarea de esta instancia interinstitucional, en proceso de constitución, tendrá que apretar el acelerador para determinar la estructura a tener en cuenta en materia de costos del boleto del transporte público. Esto, debido a que los emblemas privados se comprometieron a mantener solo durante este mes el precio del gasoil común para los transportistas y fue la punta de lanza para que las empresas reclamen un reajuste del pasaje.

El viceministro de Transporte, Pedro Britos, dijo ayer que están avanzando en la constitución de la mesa técnica interinstitucional que le dará un trámite más amplio y transparente a la estructura del costo de la tarifa.

También estará analizando la estabilidad del combustible para el sector transporte. Precisamente, este es un tema que volverá a generar preocupación a fines de marzo, cuando venza el plazo dado por los emblemas proveedores.

En este orden, toda vez que no hayan variado los precios internacionales y el dólar, se tendrá que volver a negociar una prórroga para no subir el precio el gasoil. No obstante, se espera que la mesa técnica tenga lista y definida la estructura para resolver sobre cuando corresponde aumentar o bajar el costo del pasaje.

El Viceministerio ya dio a conocer en su página web un avance en materia de costos del pasaje, que establece una fórmula con varios elementos que inciden en el cálculo del precio del pasaje como cantidad de usuarios, el kilometraje mensual recorrido, la flota de vehículos requerida para el servicio de transporte, detalles de vehículo, entre otros factores.

También incluye costos de combustibles, lubricantes, neumáticos, piezas y accesorios, como variables, mientras como costos fijos la depreciación del vehículo, capital de compensación, gastos de personal, administrativos e impuestos.

REGULADAS. Por otra parte, Britos fue consultado respecto a si están haciendo los controles ante denuncias de usuarios sobre supuesta regulada de algunas empresas en el servicio desde el pasado lunes. Dijo que están haciendo la fiscalización y de hecho ya sancionaron a unas 15 empresas.

Por su parte, referentes del sector transportista rechazan que estén regulando la salida de unidades en servicio.