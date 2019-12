Ávalos busca cambiar de aire

En comunicación con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM, expresó que quiere seguir su carrera en otro lado y mejorar. “Son cuestiones personales y deportivas, además quiero mejorar en lo económico. Tanto del fútbol argentino como de Paraguay me sondearon pero aún no puedo concretar por cuestiones administrativas con Patronato”, declaró el delantero de 29 años.

Sobre su pase, Ávalos comentó que aún le quedan seis meses de préstamo en el equipo de Paraná, pero su ficha pertenece a Godoy Cruz de Mendoza (hasta junio del 2021), donde no quiere regresar. “No creo volver ahí por cuestiones personales que no tengo el deseo de volver, quiero ver algo mejor para servirme”, expresó. Aclaró también que por la devaluación del peso argentino, los clubes paraguayos pueden pelear por un salario mejor.