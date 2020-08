Autorización, sedes y el protocolo sanitario en el manual copero

Se acorta el tiempo para el reinicio de la Copa Libertadores previsto para el 15 de setiembre, donde el protocolo de concentración sanitaria de la Conmebol ya fue aprobado por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela y para este comienzo de semana el Ministerio de Salud uruguayo daría el OK. Pendiente aún Argentina, que atraviesa incertidumbre con relación a la disputa del fútbol en este país, que podría arrancar a fines de setiembre o en la primera quincena de octubre. No se descarta sin embargo que la AFA se sume a las otras naciones que aprobaron el pedido de la Conmebol. Por otra parte, por las circunstancias actuales el máximo organismo del fútbol sudamericano otorgó una prórroga de plaza de definición de las sedes a los equipos que jugarán de local en sus países o pudiendo ser fuera de su territorio. En ese sentido, corrió hasta el martes 25 la fecha tope para la confirmación de escenarios.

Vale la pena mencionar que el jueves pasado se había establecido el primer cierre (la cuestión sanitaria va por un lado y las localías van por otro). En ese aspecto, quedan por definir dónde oficiarán de anfitrión equipos de Argentina, Chile y Uruguay. Volviendo atrás, los argentinos sostienen que están en desventaja al igual que Bolivia, cuyos campeonatos no comenzarán antes de la vuelta de la Copa. Los del Altiplano y por decreto pueden practicar, como el caso de Bolívar y Wilstermann a los que se sumó The Strongest y la propia selección dirigida por Cesar Farías. Para este fin de mes, Venezuela anuncia la vuelta a partir del 27, Chile el 29 y Colombia el 30 de agosto. Cuando concluya este mes ocho de las diez federaciones sudamericanas tendrán campeonato en disputa quedando pendientes como mencionamos Argentina y Bolivia. Prepara el viaje De los equipos paraguayos el primero en salir es Olimpia. En ese aspecto Miguel Brunotte, tesorero de la entidad franjeada, señaló que el operativo tendrá un costo de 80.000 dólares, de los cuales 30.000 es aporte de la Conmebol en concepto de traslado. Lo demás, hospedaje, traslados… corren por cuenta del club. Anticipó que el viaje será un día antes para el juego del martes 15 de setiembre retornando al término del mismo. Su rival, Santos, por el Brasilerao enfrentará esta tarde a Palmeiras de Gustavo Gómez. Completan el Grupo G, Delfín de Ecuador y Defensa y Justicia de , que aún se mantiene al margen de toda competencia y por lo cual su presidente José Lemme se mostró preocupado en la charla con Fútbol A lo Grande por la situación en su país, a lo que se agrega que de los cuatro participantes, no tiene punto alguno. Santos lidera con 6, Olimpia 4 y Delfín con 1 unidad son las posiciones en esta serie. Dos días después Los otros equipos paraguayos de Libertadores, Libertad y Guaraní, tienen agendada su vuelta para el jueves 17. El conjunto liberteño es puntero en el Grupo H y recibirá a Boca Juniors en la Olla a las 20:00. El Gumarelo hizo el puntaje perfecto ganando afuera y adentro. El cuadro xeneize está con 4, y a nivel de contrataciones reincorporó a Edwin Cardona proveniente de Xolos de México. En contrapartida se fue Reynoso a la MLS. En esta llave la frustración la tiene el Independiente de Medellín dirigido por Aldo Bobadilla, que está sin puntos por dos jugados y dos derrotas. Arriba lo tiene a Caracas con una unidad. En tanto, Guaraní, que el viernes pasado logró una resonante victoria ante Olimpia prendiéndose nuevamente a la disputa del título, recibirá en el Defensores del Chaco a Tigre a las 22:00. El mejor ubicado es Palmeiras con 6, Guaraní y Bolívar 3, y último el equipo argentino sin puntos. Otro detalle, la inscripción de la lista copera para todos los participantes, que puede alcanzar a 40 jugadores en esta edición excepcional. Se le agrega que también están permitidos cinco cambios por encuentro. Hexacampeón Los dos más importantes torneos de Europa sacudieron el mundo del fútbol en las instancias decisivas. Sevilla por la Europa League alcanzó su sexta corona al derrotar al Inter de Italia. El club español ya había logrado en el 2006, 2007, más adelante, 2014, 2015 y 2016, agregándole este último en Colonia, Alemania. El Sevilla en todas las finales disputadas las ganó. Significó además para una de sus figuras la despedida, Ever Banega, ya había anunciado que se marchaba a Arabia Saudita por una cifra millonaria. En cuanto a la recompensa económica el mencionado club embolsó más de 20 millones de euros contemplando los 8.500.000 por el título. La gran final Esta tarde a las 15:00 el Bayern y el PSG en espectacular choque lidiarán por el trofeo de la Champions en Lisboa. Aquí se encontrarán las dos caras: el club alemán alcanzó 5 títulos sobre 10 finales. Tiene un tri en los años 74, 75, y 76. Los otros en el 2001 y el último en el 2013. Por el lado galo, es la primera final para el PSG de Neymar, que buscará ser el segundo equipo francés en levantar la Copa. El único que alcanzó este privilegio fue el Olympique de Marsella en 1993. Dirigirá el cotejo de esta tarde el árbitro italiano Daniele Orsato, uno de los mejores considerados en la UEFA.