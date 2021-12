Autocrítica, con disparos al árbitro

“ Lo de Servio está claro: Fue echado él y Roberto Fernández. ¿Y lo de Cerro? Se quieren agarrar de eso en vez de ver cosas más graves. Lo de (Rafael) Carrascal ya no es para expulsión... Es una locura. Qué m... me interesa si le echó o no de buena manera, y lo de Patiño es asqueroso”, acusó el timonel, también ironizando sobre la actuación arbitral en un descargo que tuvo al aire en Fútbol a lo Grande (1080 AM).

En cuanto al mea culpa, Acosta no eludió para nada: “Perdimos por nuestras equivocaciones, porque no tuvimos equilibrio de un jugador. Pero que no nos traten como boludos (...) Somos conscientes que somos culpables, debemos hablar con el jugador por esa irresponsabilidad, porque truncó sueños, generó llanto; lo hablaremos internamente”, lamentó.

También el dirigente aurinegro expresó que hay una persecución en contra de su equipo: “Vamos a seguir insistiendo. El año pasado nos pasó algo que no fue por nuestros jugadores; fue asqueroso. Esta vez nosotros tuvimos la culpa. No me agarro solo de este partido, porque el árbitro aprovechó nuestra irresponsabilidad”.



Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, no desconoció errores propios.



Se apuntó también de forma directa al juez Juliadoza por su actuación.



Alaba a Jubero

Acosta también valoró el proceso que está llevando a cabo Fernando Jubero al frente del equipo. Según sus declaraciones, recién el próximo año debía dar frutos de campeonato pero el gran trabajo hizo que Guaraní pelee el torneo. “Es un profesional tremendo, con un plantel y presupuesto reducido hace una gran labor”, apuntó Acosta.



