Autocines con variedad de filmes para disfrutar desde los vehículos

Cineplex Autocines, ubicado en Plaza Moiety (Aviadores del Chaco 3215), anuncia para hoy, a las 19:15, Las travesuras de Peter Rabbit; una película de comedia para toda la familia, en imagen real y animación por computadora, dirigida por Will Gluck.

El filme se basa en las historias de Peter Rabbit, un conejo rebelde y de lo más revoltoso que intenta hacerse con el control de la huerta de un granjero.

El precio por vehículo es de G. 100.000 (hasta 4 personas por automóvil). Los tiques pueden adquirirse en www.cineplex.com.py o realizando reservas para compra en efectivo al WhatsApp (0991) 780-323.

Entre las especificaciones se resalta que no está permitido el descenso de los vehículos, salvo para el uso de los sanitarios. Los pedidos del candy bar se realizan exclusivamente desde la página web y el sonido de la película se transmite por radio FM, por lo que el auto debe contar con autorradio.

“Seguimos con el autocine, mientras que se reabren las salas y se apruebe el proyecto de ley de reducción del 5% de IVA, exoneración de pagos de servicios y una prórroga de pagos a IPS durante un periodo, hasta reactivar la industria”, menciona Hansel Biedermann, responsable de Cineplex.

Sacramento. Sacramento Autocinema, instalado en Sacramento Brewing Co. (Avenida Santísimo Sacramento 655), prepara para hoy, a las 20:00, A dos metros de ti. Este filme trata sobre Stella Grant, quien pasó gran parte de su vida dentro del hospital. Tiene una enfermedad en sus pulmones que requiere aislamiento y evitar contacto con cualquier persona o cosa que pueda transmitirle una infección. Dos metros de distancia, sin excepciones.

En el mismo hospital se encuentra Will, quien no ve la hora de escaparse del lugar y ver el mundo. A punto de cumplir los 18 años, no ve la hora de poder tomar sus propias decisiones y desconectarse de las máquinas que lo rodean. Los tiques pueden adquirirse a G. 100.000 por vehículo en www.autocines.com.py, también para cuatro personas como máximo.

jueves. Para mañana, también en Sacramento Autocinema, a las 20:00, se podrá ver Bill and Ted, una película cómica de aventuras y ciencia ficción dirigida por Stephen Herek y protagonizada por Keanu Reeves, Alex Winter y George Carlin. Trata sobre dos vagos adolescentes fanáticos del rock que viajan en el tiempo con el fin de reunir una colección de personajes históricos para la presentación de un trabajo de la escuela.