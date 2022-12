Australia brinda la gran nota y avanza

Pero los daneses no pudieron reponerse en el partido, no tuvieron profundidad en sus ataques y Australia jugaba al contragolpe. El marcador no se movió y Australia clasifica por segunda vez en su historia a los octavos de final de una Copa del Mundo tras Alemania 2006.



2ª

victoria de Australia vs. Dinamarca en 5 duelos. Es la 1ª por mundiales, el anterior fue 1-1 en 2018.