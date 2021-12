A DISTANCIA. La poca capacidad del Rogelio S. Livieres hizo a que el grueso de la hinchada azulgrana no pueda asistir al juego; por ello, frente al club de barrio Obrero se instalaron pantallas gigantes, donde los hinchas se hicieron presente y siguieron el minuto a minuto del compromiso.

BIEN TEMPRANO. Los portones del Rogelio S. Livieres se habilitaron bien temprano, y se pudo observar mucho movimiento desde la tarde. Los privilegiados con entradas que se adelantaron buscaron las mejores ubicaciones.

CORDIALIDAD. Afectuoso fue el abrazo de Fernando Jubero y Francisco Arce en la previa al partido. Ambos entrenadores que pregonan el buen fútbol quedaron charlando por varios minutos, en un ambiente de cordialidad y caballerosidad ante un partido que fue una verdadera final.

MÁS DE LO PREVISTO. En principio se manejaba que Guaraní habilitaría solo el 50% de las localidades, pero al inicio del juego el marco era mucho mayor.

CARIÑO. En la previa del juego, el portero Jean Fernandes aprovechó para acercarse a la zona de graderías donde se encontraba el público de Cerro Porteño con muestras de cariño hacia su novia que se encontraba en ese sector. El portero es todo un personaje dentro y fuera de la cancha.

Caso Arias. Jorge Arias, ex defensor de Olimpia, actualmente a préstamo en Deportivo Cali, comentó a FALG (1080 AM) que aún hay una deuda pendiente con él por parte del Decano. “No tomé acciones legales sobre la deuda que tiene el club porque en la actualidad tengo contrato con el club. Sé que existe una deuda de USD 300.000 con Junior de Barranquilla y ellos recurrieron a FIFA”, aseveró Arias. El vínculo contractual de Arias con Olimpia es hasta junio del 2022, una de las contrataciones de Marco Trovato, ex presidente al que retiraron ayer su nombre del Centro de Alto Rendimiento.