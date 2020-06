Aun con avances por la pandemia persiste déficit histórico de Salud

De cal y arena. Las inversiones que ha realizado Salud Pública en los últimos meses, en el marco de la contingencia contra el Covid-19, vienen a cubrir en parte la deuda de más de medio siglo del Estado con esta área. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Cuando fue declarada el alerta en enero de este año, el sistema de Salud Pública contaba con 308 camas funcionales de terapia intensiva en el país. En tres meses, desde marzo en adelante que fue confirmado el primer caso de coronavirus en el país, el sistema sumó alrededor de 110, con lo que la cifra se sitúa alrededor de las 420, sumando las camas del IPS, detalló el doctor Julio Borba, director general de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Borba señaló que, salvo Paraguarí, Caazapá y el Chaco, todos los departamentos del país cuentan con terapia intensiva. Adelantó que en los dos primeros se está proyectando la puesta en marcha de este servicio. “También estamos proyectando habilitar 30 camas más en las próximas en un mes. Si hoy me llaman a pedir camas, contamos con ellas”, señaló. Borba señaló además que a los 330 respiradores con los que cuenta Salud se sumarían alrededor de 400 más. Mencionó además que no se trata de contar con dichos equipos, sino también de personal capacitado para su manejo. El funcionario de Salud Pública, detalló además que en varios hospitales se ampliaron los laboratorios, sumándole el servicio de biología molecular para realizar los procesos de las pruebas para diagnosticar el Covid-19. Adelantó que la integración del sistema de salud, que permite el uso de camas de terapia en IPS, tendrá su continuidad. Mencionó que la pandemia le dio el impulso a este proceso. Otra mirada En contrapartida, el secretario general Adjunto del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), doctor Lilio Irala, reveló que aunque se habla de más camas en terapia intensiva, se dio el caso de un paciente que estuvo tres días detrás de un lugar en esta área. “Los aumentos de camas no vienen a paliar el déficit que tenemos. Un paciente tuvo que estar tres días en reanimación hasta conseguir un lugar en el servicio público”, relató Irala. El dirigente gremial expresó que aunque ahora no se da una ocupación de lugares en el área respiratoria, sí se da en neonatología y maternidad. Según dijo, existe un atraso de medio siglo del Estado con la salud pública. Irala cuestionó la corrupción que se permeabiliza en el Estado y que afecta también al área de salud. “La corrupción sí goza de mucha fortaleza y buena salud en el país. Además desnuda a plenitud la incapacidad institucional de la República”, dijo al tiempo de criticar la falta de capacidad de gestión.



Nueva amenaza a la salud



avance. Aumentó el número de camas en salas de terapia intensiva en los hospitales del país.



Pendiente. Médico cuestiona la incapacidad de gestión del Estado para lograr mejores resultados.



La corruptela lucra con la vida de nuestra gente. Miramos impotentes por qué la Justicia actúa lentamente, no reacciona, no imputa, no sumaria.

Lilio Irala