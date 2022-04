Aumentó en marzo la importación bajo el régimen de turismo

Este régimen establece aranceles preferenciales para un listado de productos, principalmente asignados a zonas de frontera, de tal forma que tengan competitividad.

El recuento de Aduanas señala que las importaciones bajo esta modalidad han registrado superávit en la recaudación en un 36,2%, mientras en el imponible en guaraníes y en el volumen importado un 41,1% y 24,3%, respectivamente.

Las cifras señalan que en marzo del 2021 se tributó por valor de 71.740 millones de guaraníes, mientras el mismo mes de este año fue por 97.336 millones de guaraníes. Esto implica una variación interanual de 36,2 por ciento. El superávit también se observa en cuanto al valor imponible por el volumen de kilos, que fue del 41 por ciento más que marzo del año pasado.

DEBATE. Estos resultados de ingresos aduaneros pasan a ser parte del debate del polémico proyecto de ley que regula el régimen de exportación fronteriza y es impulsado por la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este. El tratamiento de la normativa fue postergado por tres semanas en el Senado.

Los impulsores del proyecto plantean que requieren de mejoras arancelarias para mantener la competitividad en zonas de frontera, donde la situación se está volviendo complicada debido a que no son atractivos para los turistas y las ventas se resienten.

En este contexto, no se explica que hayan aumentado las importaciones de mercaderías bajo el régimen de turismo vigente el mes de marzo. Si las cosas andaban mal, las importaciones iban a estar registrando una caída, pero está ocurriendo lo contrario.

Gremios industriales y de comercio como la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), entre otros, sentaron postura de rechazo a esta iniciativa legislativa y advierten consecuencias negativas para el comercio formal y la industria nacional.

El presidente del citado gremio de supermercados, Alberto Sborovsky, reiteró en varias oportunidades que no se oponían a analizar medidas para darle mayor competitividad al comercio de frontera, pero “que no nos traten de tontos porque no somos tontos, entendemos que el trasfondo de este proyecto de ley no es el camino”.

El empresario consideró que no se puede saber de dónde obtendrían el respaldo legislativo los que impulsan la sanción de este proyecto de ley.

Por su parte, la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez había anticipado que el tratamiento de la propuesta se postergará para buscar un texto de consenso.