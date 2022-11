Aumentan recompensa por datos sobre los secuestrados

En principio, la propuesta de normativa establecía que los G. 6.000 millones más que serán asignados para este fin provengan de los gastos reservados de la Presidencia de la República y que los recursos provengan de los ajustes de impuestos previstos para el año entrante.

Sin embargo, la Cámara de Diputados introdujo una modificación, estableciendo que los gastos salgan de los fondos reservados del Ministerio del Interior, lo que finalmente fue aprobado por la Cámara Alta.

De hecho, las comisiones de Hacienda y Presupuesto dieron su visto bueno a favor de allanarse a la propuesta planteada por la Cámara Baja.

El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, del Frente Guasu, uno de los proyectistas, sostuvo que con esta medida se tendrán muy buenas sorpresas, ya que las personas que sepan alguna noticia sobre el paradero de los secuestrados tendrán un incentivo económico importante.

El texto pasará ahora a manos del Poder Ejecutivo, que tendrá que decidir sobre la promulgación o veto de esta iniciativa.

ESCÁNDALO. Precisamente, la aprobación de este proyecto se da en un momento álgido para el Gobierno, que se vio embarrado en las últimas semanas sobre el caso de Óscar Denis, tras las polémicas declaraciones de la ex directora de cárceles y el ninguneo de autoridades gubernamentales sobre el supuesto paradero del ex vicepresidente, así como en las contradicciones en el entorno presidencial sobre este tema sensible.

Incluso, el propio ministro de Justicia está en la mira por este hecho, que resultó en un cúmulo de críticas hacia el nuevo papelón del Gobierno.

Recientemente se cumplieron dos años del secuestro del ex vicepresidente de la República, Óscar Denis (9 de setiembre de 2020).

En tanto, Félix Urbieta está en cautiverio desde hace seis años; y Edelio Morínigo lleva ocho años secuestrado. Aún nada se sabe sobre el paradero de los citados.