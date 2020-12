Aumentan accidentes de tránsito por imprudencia e instan a no excederse

Desde hace unas semanas, se registra un aumento significativo de los accidentes de tránsito y, por consiguiente, de personas que necesitaron atención médica. Las cifras de enero-febrero de este año fueron superadas en noviembre y diciembre, que tiende a ser un mes disparador por las fiestas de Navidad y de fin de año.

En los primeros dos meses del año, los pacientes atendidos en la Urgencia ascendieron a 1.290 y 1.258, respectivamente. Luego, con la cuarentena, las cifras se redujeron un par de meses para cerrar noviembre con 1.328 pacientes, de los cuales 984 fueron accidentes en motos.

El Dr. Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, comentó que el presupuesto del nosocomio se está acabando, que no tuvieron un aumento para el próximo año y que también la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén) ya no tiene para dar asistencia. ‘‘También reconocemos que damos recetas de aquellos medicamentos e insumos que no tenemos’’, dijo.

En este contexto, sostuvo que la gente ingresa al hospital con la misma gravedad comparando meses anteriores, lo que está generando una situación de dificultad de resolución de los casos atendidos porque las famosas hamburgueseadas, tallarinadas, polladas, pancheadas o asados a la estaca no son suficientes, no cubren ni la mínima parte de los gastos que son “siderales”.

COSTOS. Un accidentado que es atendido en la Urgencia y que tiene un traumatismo leve y permaneció internado tiene un gasto entre G. 50 millones y G. 60 millones. El paciente que salió 48 horas después, entre G. 7 y 8 millones. Y el estado crítico que requiere terapia en promedio 15 días, unos G. 300 millones, que no es todo el gasto. Exhortó a los conductores que si beben alcohol no manejen, no piensen en agarrar el volante o el manubrio porque ya el hospital en estos primeros días del mes está al límite, porque la gente está apresurada y más aún después de pasar meses aislada para evitar la propagación del coronavirus.

“A la gente, recordarle, que dentro de su libertad como ciudadano garantizado por la Constitución Nacional de divertirse no agarre un volante o un manubrio de moto, porque ahí se está ante la posibilidad de provocarse algo grave a sí mismo o terceros’’.

A partir del 13 de diciembre, cuando se cobre el salario y el aguinaldo, se va a incrementar el número de pacientes, según la experiencia de años anteriores y muchas variables que deja este 2020 con el Covid-19. ‘‘Hay que tener en cuenta la parte síquica del ciudadano que está muy acelerado por todo lo que vivió este año y las muertes que dejó el coronavirus, que vio en las noticias y cómo le afectó. Parece que queremos hacer todo lo que no hicimos este año, que esa libertad que teníamos y no ejercíamos por la pandemia este mes la ejercemos y la gente se apura. No queremos una situación crítica porque si se suman en demasía los accidentes, no vamos a poder solucionar todo este año, vamos a tener que pasar el próximo año”.