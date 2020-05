Auge de celebraciones virtuales

La pandemia puso en pausa las celebraciones de cumpleaños y otros festejos por las medidas preventivas tomadas para evitar que se propague el coronavirus. Pero muchas personas buscan la manera de estar juntos para celebrar a pesar de la distancia.

“Reinventarse”, es la palabra que emplea María Helena Carrón, una organizadora de eventos que con ingenio busca acercar al agasajado con sus seres queridos. “Organizar una fiesta de cumpleaños y serenata virtual puede parecer confuso, por eso queremos estar para la ayudar a la gente en ese proceso. La propuesta contempla la contratación de los proveedores y llevar a cabo el evento en sí en la plataforma Zoom”, dijo la wedding. ¡A CELEBRAR! Los eventos virtuales, como lo dice su nombre, se realizan todo de esa manera. “Las invitaciones son tarjetas o videos virtuales con el concepto elegido por el cliente. Enviamos las invitaciones con el link para que los invitados puedan unirse”, comentó. La música no puede estar ausente en las celebraciones, es por eso que los Djs más solicitados por las quinceañeras brindan un show con sus selecciones en la plataforma. TRADICIÓN A las 00:00 suena la serenata con los mariachis, quienes realizan el servicio a través de la plataforma o en el domicilio de la quinceañera, para que pueda disfrutar de la serenata en vivo, pero con la distancia establecida. A la hora del vals se destinan unos minutos para que el padre pueda tener ese privilegio tan anhelado con su hija. “El video de vida también se proyecta para que los invitados puedan ver, es el momento más emocionante de la noche”, acotó Carrón. En cuanto a los obsequios, la quinceañera prepara una lista de regalos y lugares donde estarán disponibles y puedan acercarle hasta su casa. Al término de la fiesta virtual se realizan la pijamada. “Se remiten a las amigas unos kits de pijamas para que acompañen a la quinceañera en un ambiente más íntimo hasta el amanecer”, comenta. ESPERANDO AL BEBÉ Liz Vera espera la llegada de su hijo Bautista. Ante la situación sus amigas no pudieron dejar pasar una actividad tan significativa y especial para una embarazada. En el marco de una merienda la futura mamá compartió con sus amigas un baby shower virtual. La tarde estuvo llena de emociones, anécdotas, los típicos juegos y charlas educativas para la mami y sus amigas, a cargo del ginecólogo Raúl Fanego. Por su parte, la odontopediatra Claudia Osorio ofreció algunos consejos con videos cortos, sobre el cuidado de la boca del bebé. De esta manera en plena pandemia los eventos siguen vivos, porque siempre hay motivos para celebrar, porque no hay nada mejor que seguir cumpliendo sueños.



Con la suspensión de eventos sociales, muchos optan por reinventarse con las plataformas virtuales.



Eventos en la fase 4

Los eventos sociales se encuentran en la fase 4 de la cuarentena inteligente, sin fecha definida. Según el Ministerio de Salud, se espera la efectividad de las medidas tomadas en las fases anteriores para su implementación. Mayores detalles se irán dando próxima a la fase a ser aplicada y acorde a la observación que tengan los planificadores de esta cuarentena inteligente.