Auditorías no detectan ilegalidades en la INC

La Industria Nacional del Cemento (INC) envió a la Fiscalía su informe de auditoría interna, al igual que dos de la Contraloría General de la República (CGR), sobre la administración anterior y el uso de los 80 millones de bonos soberanos en el cambio del sistema de combustión de la planta de Vallemi, además de una secadora y un molino en Villeta.

Lo llamativo es que en ninguno de ellos se observan indicios de hechos punibles o graves irregularidades.

En los hechos, se sabe que la inversión millonaria sigue teniendo problemas porque no se instaló un nuevo ventilador y no se registran los 22 millones de dólares de ahorro en costos que había argumentado el ex presidente de la empresa, Jorge Méndez.

El actual titular de la cementera estatal, Ernesto Benítez, admitió que en ninguna de las auditorías se sugiere la sospecha de un hecho punible.

“Hay tres informes. Dos son de Contraloría que hace salvedades. Lo que menciona son errores administrativos en relación al proyecto. No sé notan irregularidades ni perjuicio”, recalcó.

Consultado con qué fin se elevaron los informes a la Fiscalía.

A partir de que ninguna detecta alguna presunta comisión de hechos punibles o daño patrimonial, dijo que lo hizo para que sean evaluados y que investigue, en caso de que en los documentos encuentre otras cosas.