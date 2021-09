Atribuyen suba de precios a poca oferta y fletes más caros

Al respecto, Alberto Sborovsky, presidente de Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), admitió que la suba de precios de la canasta familiar es real y atribuyó el hecho a la falta de materia prima suficiente a nivel mundial para la producción y al aumento excesivo del costo de los fletes.

También aclaró que los supermercadistas no se encargan de fijar el precio de los productos, que ya vienen fijados de origen, a lo que ellos le recargan el 10% que da como resultado el costo final para los consumidores. “Las subas se produjeron en los últimos meses y semanas, ya no tanto en los últimos días, pero sí es una realidad de que subieron los precios de todos los productos. Estamos ante una situación de precios altos, no solo en Paraguay, sino mundial”, alegó.

A modo de entender cómo funciona la suba de los precios, Sborovsky expuso como ejemplo de que si compran la carne a los frigoríficos a G. 1.000 el kilo, entonces el margen de aumento es del 10%, lo mismo que si compran a otros precios como a G. 5.000 o a G. 10.000. “Nuestros proveedores nos explicaron que estamos ante una suba enorme del precio de los fletes en general, ya sean marítimos, fluviales y también la logística interna; obviamente, por la suba de combustible, entonces ese es uno de los principales factores de la suba de los precios”, remarcó.