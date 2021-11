Ataques entre Velázquez y Cartes generaron la reacción en sus entornos

El senador Enrique Bacchetta dijo a la 1080 AM que ve casi imposible una candidatura de consenso en Concordia Colorada para la Presidencia en 2023.

“Nosotros apostamos a la candidatura de Hugo Velázquez, él está cada fin de semana en un departamento diferente. Es difícil hablar de Concordia. Yo veo como una cuestión imposible (sobre un candidato de Concordia). No tiene vuelta atrás esto para él (Hugo Velázquez)”, sostuvo.

“Lo que veo es que en contra del partido todos se quieren unir, por eso es importante el lenguaje que utilicemos”, añadió.

Por su parte, el diputado Walter Harms criticó a Velázquez por sus ataques a Cartes.

Dijo que le gustaría escuchar propuestas en vez de descalificativos “poniéndose él en el papel de ser el único impoluto y el único colorado”. “Que se dedique Hugo Velázquez a trabajar como lo hizo siempre en favor de los demás Horacio Cartes y después que lo descalifique. No creo que llegue a la presidencia porque creo que tiene un altísimo rechazo de la ciudadanía. Podrá tener el voto del colorado fanatizado y muy poco objetivo, pero la ciudadanía en general lo ve como una persona que no está apta para el cargo, y si a pesar de eso llegase al poder… todos conocemos lo articulador de influencia que es Hugo”, dijo a la 1020 AM.

En tanto, la politóloga Milda Rivarola habló sobre las posibilidades de que Cartes mantenga a Peña.

“Puedo estar equivocada, pero los colorados no suelen apostar dos veces por un candidato que ya perdió”, sostuvo.

Para Rivarola, hay probabilidades de que se repita el escenario de la última interna presidencial colorada, en la que Colorado Añetete triunfó sobre Honor Colorado.