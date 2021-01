Asunción y Central siguen siendo el trono del SARS-CoV-2 en el país

Donde reina el Covid-19. Al igual que los últimos cuatro meses, enero sigue confirmando la predominancia de la pandemia en el Departamento Central y la capital del país, Asunción.

San Lorenzo, Luque, Lambaré, Fernando de la Mora y Capiatá son las ciudades que más casos positivos, activos y decesos presentan en el Departamento Central (Ver info). El doctor Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria que abarca esta zona del país, reveló que el 100% de las camas de UTI están ocupadas, mientras que las salas comunes en un 60%. Agregó que actualmente 24 pacientes están en sanatorios privados. En cuanto a la distribución etaria de las internaciones en terapia intensivas, especificó que un 50% corresponde a jóvenes. Esta es una situación distinta a los meses anteriores, donde la mayoría de los pacientes que iban a UTI eran adultos mayores. “Realmente lo que llama la atención es que tenemos muchos pacientes jóvenes en terapia intensiva sin patología de base”, expresó el titular de la XI Región. Las consultas tardías de este sector etario son una de las razones por las que se da este fenómeno que genera inquietud en los profesionales de la salud en el país. También genera preocupación los altos números de contagios que cada día confirma salud pública y la falta de cumplimiento de los protocolos sanitarios, expresó el encargado de Central. La situación que se vive actualmente se estima que continuará durante todo el mes, indicó Silva. CAPITAL Para un territorio pequeño, la cantidad de gente que se concentra durante las horas laborales facilita la aglomeración y, por ende, los contagios. Es lo que expresó el doctor Robert Núñez, director de la XVIIIRegión Sanitaria, capital. Asunción se encuentra cerca de los 29.000 casos desde el inicio de la pandemia y 500 decesos. Esto concentra alrededor del 18% de la cantidad total de casos en el país. Núñez mencionó que en la situación no se tiene que perder de vista el subregistro. Estos incluyen los casos asintomáticos y personas que no van a las consultas. En cuanto al nivel de ocupación en UTI en la capital del país, se estima que está en un 95% y 85% en las comunes. Los barrios que más casos concentran son Barrio Obrero, Trinidad, Sajonia. A ellos se suman Recoleta y Villa Morra. La Chacarita es otra zona donde se registran muchos contagios. Con los bañados se da una situación particular, suelen aparecer brotes, pero llegan a ser controlados, comentó Núñez. Sin embargo, advirtió que en esta zona puede darse el fenómeno del subregistro por la gente que no va a consultar. Advirtió que de darse un brote grande, será un gran problema para el sistema de salud. La mayor cantidad de contagios se da en la franja entre los 20 y 39 años, y los decesos más en adultos mayores.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



DISTRIBUCIÓN. La capital concentra alrededor del 18% del total acumulado en el territorio nacional.



TENDENCIA. Cada vez son más los jóvenes que sin patología de base se hospitalizan por el virus.



Realmente la situación que nos llama la atención y nos preocupa es que tenemos muchos pacientes jóvenes sin patologías de base que están siendo internados en terapia intensiva.

Roque Silva,

director de XI Región Sanitaria del Ministerio de Salud Pública.