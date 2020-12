Asunción, minada de baches a falta de inversión en desagüe pluvial

El ingeniero Hermann Pankow indicó que básicamente es falta de inversión en desagües pluviales, por lo que ocurre la problemática de la destrucción de los pavimentos por el agua acumulada.

“No hay asfalto que aguante al agua circulando por encima de la calle, el agua debe ser metida en tubos o galerías subterráneas. Lo que se hace es parchar baches principalmente antes de las elecciones, pero hasta que no se hagan esos desagües pluviales seguiremos con el problema que tenemos”, refirió Pankow.

Por otro lado, afirmó que se debe invertir en tubos de desagüe con bocas que capten el agua. “Desde ahí se deben seguir los manuales para diseñar las calles, no hay mucho secreto; si no, tenés a la calle funcionando como canal de agua”, comentó.

pavimento. Además, Pankow señaló que el agua no conducida se mete debajo del asfalto y comienza a arrastrar material del suelo, entonces se generan los huecos que se observan. Se hunde el pavimento sin mucho peso encima inclusive.

“Quieren hacer creer que la basura causa el taponamiento de las pocas bocas que hay para captar el agua. Es al revés, si teníamos más bocas de desagües no tendríamos raudales y estos no arrastrarían todo a su paso como ocurre ahora, por eso vemos en los puntos más bajos de la ciudad acumulación de todo lo que arrastró el raudal y en la calle siempre hay frente a las casas basura a ser recolectada que flota con el raudal. Es decir, la basura no causa el raudal, sino el raudal lleva la basura”, manifestó.

inoperancia. En el barrio Carmelitas de Asunción apareció un cráter sobre las calles Pastor Filártiga esquina Pedro Alcántara y los vecinos reclaman que hace un mes la Comuna asuncena no les da respuesta para solucionar el problema.

Juan Carlos Pedraglio, vecino de la zona, afirma que llamaron reiteradamente a la Municipalidad de Asunción, pero no tienen respuesta y temen, porque este agujero se está volviendo cada vez más grande y es un peligro para los conductores y transeúntes del lugar.