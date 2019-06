Asunción es el campeón

Sergio Alvarenga fue el jugador más importante al convertir un try, tres penales y una conversión (16), completando la faena Humberto López con un try. En Curda, Diego Argaña hizo un try, Sebastián Urbieta, un try y una conversión y Alejandro Feldman, un penal, para totalizar 15.

El partido se jugó en el estadio Héroes de Curupayty. César Medina fue el árbitro del partido.

Al final se realizó la entrega del trofeo al capitán de Asunción, que con esta consagración suma 12 títulos a su historial, para felicidad de sus numeros seguidores.