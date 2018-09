Así actúan estafadores que buscan a víctimas de escasos recursos

El hombre relató al Ministerio Público que los supuestos funcionarios le pidieron su documento de identidad y luego quedaron en encontrarse en un punto de la ciudad. “Quedamos en encontrarnos cerca de la cancha de Luque. Me buscaron en un auto y me llevaron hasta el Banco Familiar”, siguió diciendo el hombre que cayó en la trampa de tres personas que lo llevaron hasta el lugar haciéndole creer que desde allí cobraría la supuesta ayuda estatal.

Lo que no sabía Gómez es que en realidad estaba haciendo un préstamo en el banco y no cobrando una ayuda, como le habían dicho. “Retiramos 1.500.000 guaraníes. Fuimos hasta el vehículo y la chica me pidió los documentos para llevar a la fundación”, siguió relatando el hombre que entregó la suma de 1 millón de guaraníes a los falsos funcionarios que le dijeron que se trataba de un adelanto por gastos de gestoría.

detenidos. Por este hecho fueron detenidos el sábado Clara Elizabeth Peña (20), Francisco Javier Tintel (35) y Carmelo Lezcano Agüero (39) que ayer fueron enviados a prisión luego de ser imputados por estafa y asociación criminal.

Los dos hombres fueron hasta el penal de Tacumbú y la mujer pasará siete días en la comisaría de mujeres y luego trasladada a un centro penitencial.

Los agentes encontraron en el poder de los detenidos 7 memorias sincard de la telefonía Tigo, dos solicitudes de activación y compra de teléfonos, tres boletas de extracción de dinero con comprobantes de créditos del Banco Familiar, un automóvil Nissan Bluebird y 2 millones de guaraníes en efectivo.

El fiscal Néstor Cañete indicó que todo apunta a que estas tres personas engañaron a Florentín Gómez, que es una persona de escasos recursos que fue estafado al igual que otras personas. Hasta el momento, hay cuatro denuncias de este hecho.

Cañete explicó que los supuestos estafadores alquilaron un automóvil para transportar a sus víctimas hasta el banco y que tendrían planeado realizar otros golpes.

Estafas telefónicas son las más comunes

El comisario Daniel Careaga, jefe del Departamento Contra Delitos Financieros de la Policía, explicó que reciben muchas denuncias de diferentes tipos de estafa, pero admitió que las más recurrentes son las realizadas a través de llamadas telefónicas.

En la oficina reciben alrededor de una denuncia por mes de estafas que tienen como víctimas a abogados. Un miembro de la red de embaucadores se hace pasar por chofer de un camión y pide la ayuda del abogado porque cayó en un control policial y está con mercaderías que pueden destruirse.

Luego convencen al abogado de realizar un giro para pagar la coima a los agentes del supuesto operativo.

Emitía cheques con cuenta cancelada

Un comerciante de Encarnación denunció a una pareja, actualmente detenida por estafa, por pagar con cheques con cuenta cancelada por materiales que fueron retirados de su comercio.

La denuncia presentada ayer en el Ministerio Público es contra Ricardo Daniel Palacios y su pareja Mirian Irala. “Son dos cheques que fueron rechazados por estar cancelados sus libradores y perjudicando a mi cliente, son cheques similares a los 37 depositados en el mes de marzo en la cuenta de la Municipalidad de Encarnación”, explicó el abogado Luis Troche.

También aparece la misma como proveedora de servicios al Municipio desde el año 2010, lo cual llama la atención que una funcionaria y su pareja provean de insumos o servicios a la Municipalidad, lugar en donde se desempeñaba como funcionaria. Los cheques, estos estaban siendo emitidos teniendo la cuenta cancelada. Hasta el momento, es una firma la afectada, pero se estima que sean más los afectados.

Por esta misma cuenta corriente inhabilitada, a nombre de Mirian Irala y Ricardo Palacios, aparecen depositados unos 37 cheques en la cuenta de la Municipalidad de Encarnación, todos ellos también con cuenta cancelada.

El criterio es que los mismos reemplazaban al dinero en efectivo que se debía depositar. Mirian Irala Pérez es la titular de la cuenta, pero de acuerdo al afectado, firmaba el cheque su pareja Ricardo Palacios, ya que en ocasiones anteriores habían pagado con cheques emitidos por la misma cuenta, y firmados por Palacios. (R.C.)