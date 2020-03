Aseguran que contagiada no tuvo contacto con pacientes en Trauma

Un profesional de blanco, que recientemente dio positivo al coronavirus (Covid-19), estuvo en contacto con los trabajadores del Hospital del Trauma, al cual acudió para presentar su reposo por una fractura; la persona no tenía síntomas de la enfermedad. Es uno de los casos con nexo de México. Ante esta situación, cinco profesionales de la salud fueron puestos en cuarentena como una medida preventiva, porque tuvieron contacto con la paciente con coronavirus.

El Dr. Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, aclaró en comunicación con Telefuturo, que la profesional con Covid-19 no atendió a pacientes en este centro de salud. Hizo la aclaración debido a un audio y datos que recorren por los grupos de WhatsApp que aseguran que hubo contagio a pacientes. “Una colega estuvo en el Hospital de Trauma para tramitar su reposo. Tuvo contacto con cinco personas y están en cuarentena. Están siendo controladas por el sistema de control epidemiológico. Ella no tuvo nunca contacto con ningún paciente. Queremos darle tranquilidad a la gente”. Los que se encuentran en cuarentena están asintomáticos. El doctor Saldívar garantizó que siguen las atenciones en el Hospital de Trauma. Pese a que solo el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el viceministro, Julio Rolón, el director de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera, y el titular de Servicios de Salud, el doctor Juan Carlos Portillo, y el director de Enfermedades Transmisibles, el doctor Hernán Rodríguez, son las personas autorizadas para dar declaraciones a la prensa sobre la situación de coronavirus, el doctor Saldívar pidió disculpas por acceder a la entrevista, pero su objetivo fue tranquilizar a la ciudadanía sobre el rumor. Una serie de datos, videos de la casa de los que dieron positivo y hasta la dirección particular, se difunden en redes sociales sobre las supuestas personas confirmadas con coronavirus. Una situación que atenta contra la privacidad del paciente y hasta incide en que las familias reciban amenazas, como ocurrió con el paciente con coronavirus que provino de Argentina. Ante esta situación, se solicita mantener la calma, cumplir con el aislamiento domiciliario y aplicar las medidas de higiene recomendadas para evitar adquirir la enfermedad del Covid-19.



Nueva amenaza a la salud



