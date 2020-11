Asegurados claman por agendamiento online

Gustavo Daniel Talavera preguntó en la red social del Instituto de Previsión Social en Facebook ¿para cuándo el agendamiento por Mi IPS?

El agendamiento de turnos en el Centro de Llamadas solo se hacen los lunes, pero solo en horas ya no hay cupos disponibles. “Hace meses está abajo el servicio. El call center no atienden y el 152# solo anda para Tigo y Personal. (Mi IPS) era muy eficaz para ver los turnos disponibles, los doctores y los hospitales a los que podés ir. Por otros medios se complica demasiado”, añadió Talavera.

Las crónicas virtuales sobre la odisea del call center son innumerables. “Supuestamente el call center de IPS es 24 horas. Mi hermana llamó a las 06:50 y no le tomó el turno porque es partir de las 07:00, le dijo. Llevamos dos semanas queriendo sacar un turno y cuando conseguimos entrar en línea ya no hay turno nos dicen”, escribió en el Twitter, Stefani Miño.

Por otra parte, Vita Areco, también clama por la habilitación del agendamiento online. “Es un caos su servicio de call center. Entrás y te hacen esperar 2 horas y cuando te atienden ya no hay turnos. No compliquen más al usuario. Busquen soluciones, no problemas”, escribió Vita Areco en la página institucional del IPS en Facebook.

PLANES. Alejandro Fernández, del Centro de Atención al Usuario, señaló que se encuentran trabajando “con las distintas direcciones para adecuar tanto la APP como la plataforma web de Mi IPS para poder volver a hacer los agendamientos”.

Añadió que tienen que adecuar el sistema debido a las distintas modalidades de consultas: Como las presenciales y teleconsulta.