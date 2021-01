Asegura que el Rorro lo “limpió” del Trico

En charla con Monumental 1080 AM en FALG, Cabral expresó su desilusión por su baja de la Academia: "Firmé contrato con el club, pero el técnico dijo que no me tendría en cuenta y rompí el contrato. Ahora quedé colgado", expresó el experimentado zaguero centro, con pasado en Guaraní, Sol de América y Fernando de la Mora.

"En Nacional venía jugando todos los partidos y después me limpió el entrenador, no me llamó y no me dijo nada sobre mi salida", expuso.

A lo que finalizó mencionando que “si no me llega alguna oferta capaz cuelgue los botines o tal vez juegue en Intermedia". Cabral fue compañero del Rorro en Guaraní entre el 2016 y 2017, ganando el título del Clausura 2016.