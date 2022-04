Asaltan a funcionarios de la Municipalidad de Fernando

Los trabajadores municipales iban a desplazar el dinero por un espacio de 100 metros aproximadamente. Los mismos estaban escoltados por un guardia de seguridad privada, también funcionario municipal.

Al intentar cruzar la calle Julia Miranda Cueto, fueron interceptados por un hombre, quien con arma de fuego en mano despojó a uno de ellos la cartera que contenía parte de lo recaudado más un celular, luego se dio a la fuga.

El comisario confirmó que los tres funcionarios estaban trasladando el dinero de la recaudación, pero el delincuente solamente a uno de ellos le sustrajo el dinero.

El intendente municipal Alcides Riveros confirmó que el monto sustraído fue de G. 29.020.514, aseguró que fueron dos los autores del asalto, uno que los interceptó con arma en mano y el otro que aguardaba en una motocicleta.

Los investigadores manejan la información de que estarían involucradas en el hecho personas que se movilizaban en un automóvil de la marca Toyota de color blanco y en una motocicleta tipo cobrador.

Según testigos, el autor del hecho fue una persona que tenía a tres cómplices proveyéndole la cobertura correspondiente.

Para la Policía Nacional llama la atención que el sábado pasado el mismo vehículo entró de contramano en la zona y justamente apareció una patrullera por las inmediaciones. Ante la presencia policial, aparentemente los hombres desistieron de cometer el hecho.

“Llama la atención que ya teniendo esa experiencia el día de hoy no solicitaron acompañamiento correspondiente. Ellos alegan que cuentan con un guardia que les suele acompañar para este procedimiento. Este guardia no reaccionó, le estamos buscando. Un compañero dijo que ya se retiró y no se quedó para el procedimiento correspondiente”, agregó el jefe policial.

En las inmediaciones del lugar hay cámaras de circuito cerrado del Sistema 911 de la Policía Nacional que serán analizadas por los uniformados.