Artistas locales recibieron el título de Maestros del Arte

El acto contó con la presencia de autoridades, además de otros artistas reconocidos anteriormente y representantes diplomáticos de varios países.

Figuras

Al recibir la distinción María del Carmen Ávila Cardozo señaló que significa para ella un honor muy alto recibir semejante distinción. “No solo halaga mi persona, mi alma, mi espíritu; también me reconforta. La industria del arte muchas veces es olvidada, pero otras es también recordada. La cultura abre puertas y ventanas. A través de mi arte he podido y he logrado participar en grandes eventos nacionales e internacionales”, destacó la artista.

Por su parte, Mary Monte de López Moreira expresó su gratitud a su familia y amigos; y en especial “a los miembros de la Academia Paraguaya de la Historia, con quienes llevamos la historia de nuestro país a distintos lugares. Hemos tratado de llevar el nombre de Paraguay muy alto a todas las naciones”, destacó y agregó que seguirá siempre trabajando por el país.

“Estoy muy contento porque en realidad veo a muchos luchadores incansables en este lugar, luchadores muchas veces sin apoyo, con el corazón en la mano, trabajando para la cultura del Paraguay”, manifestó durante su intervención el cantante Ricardo Flecha, al tiempo de resaltar que espera que “estos homenajes que son realmente necesarios, un día se lleven también al presupuesto”.

De igual modo, Teresita Pesoa eligió expresarse con una declamación del poema en guaraní de nombre Jaguami escrita por Teodoro S. Mongelós.

La ceremonia contó con un acto de clausura, con una presentación artística ofrecida por el coro de adultos mayores Voces del atardecer, bajo la dirección de José Benítez. Asimismo, marcó presencia la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase, que interpretó Mi patria soñada de Agustín Barboza y Choli de José Asunción Flores. Un vino de honor dio cierre al evento.



Maestros del Arte

La galería de Honor de los Maestros del Arte del Centro Cultural de la República El Cabildo está compuesta por los más connotados exponentes de la cultura paraguaya de las últimas décadas, quienes tuvieron su labor reconocida con la distinción otorgada anualmente por el Legislativo.