Articulador de Concordia pide campaña sin discordias

El pedido lo hace especialmente para Asunción, donde la campaña ya empezó bastante caldeada entre los candidatos Daniel Centurión y Óscar Nenecho Rodríguez.

Indicó que Concordia nunca fue una obligación, sino más bien una propuesta que se puso a disposición de los dirigentes para tratar de lograr acuerdos y citó que en los lugares donde no se pudo definir un candidato de consenso, la competencia se debe dar bajo reglas claras de juego de manera que luego de las internas, el partido se pueda unir. Alderete citó que se presentaron 123 candidaturas a intendentes, y 147 candidaturas a concejales por el movimiento Concordia Colorada. Resaltó que de esta forma se logró que haya consenso casi en un 50% del país, pese a las limitaciones para hablar personalmente con los dirigentes debido a la pandemia.

Alderete dijo que en los lugares donde no hay consenso, la campaña se debe basar en propuestas, en buscar lo mejor para cada municipio desde la visión de cada candidato y no entrar en difamaciones, calumnias y mucho menos en entrar a perseguir a los correligionarios por personas que ostentan el poder administrativo, ya sea desde el Ejecutivo, las gobernaciones o municipios. “Esos son lugares donde la persecución siempre se prestó hacia los que no están a favor de los que ostentan el poder y eso se traduce en el futuro en heridas que tardan en cicatrizar”, sostuvo.

Indicó que con las acusaciones de difamaciones, de ofrecimientos de cargos de uno y otro sector, que se dan actualmente en el marco de la campaña en capital, “poco favor se está haciendo al país, porque puede producir una inestabilidad política principalmente desde el Partido Colorado, ya que en la ANR, las internas son casi como unas nacionales”.

“Pido que la dirigencia sepa administrar y no entren en una guerra sucia porque estamos en un momento muy difícil por la pandemia, por los problemas económicos y sociales”, exhortó.

Dijo que muy poco favor se le hace al Gobierno de esta forma, porque este Gobierno necesita cuidar la estabilidad política para que se produzca el crecimiento económico, y fundamentalmente resolver los problemas que tenemos. “Esa es la función de un partido en función de gobierno y entonces poco favor le hacemos con actitudes de este tipo. Poco favor se le hace incluso al presidente, si sus propios partidarios entran en difamaciones, calumnias e injurias. ¿Cómo se le va a pedir a los del frente (a la competencia) igual comportamiento?”, aseveró.

Nexo Nenecho-Cartes. Comentó que presentó al intendente Rodríguez para que esté en “la danza de Concordia”, a propuesta del presidente de la República. “Yo he intermediado y le he presentado a Nenecho al presidente porque en el pasado hubo algún problema, y luego lo mismo hice con el líder de Honor Colorado, porque en el pasado también hubo inconvenientes, pero fue a propuesta de Abdo Benítez”, mencionó. Agregó que el actual intendente es el que mejor mide en las encuestas ya sea a nivel partidario o fuera del Partido Colorado “No se consiguió que sea candidato de consenso, no es ningún problema eso”, remarcó.