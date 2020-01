Arsenal superó al Leeds United

El equipo que dirige el español Mikel Arteta cimentó su triunfo en la segunda mitad, después de que en el primer tiempo el conjunto líder de la Segunda División (Championship), el Leeds United, entrenado por el argentino Marcelo Bielsa, se mostrase superior pero sin poder concretar sus ocasiones.

Con la victoria, el Arsenal tendrá como rival en la próxima instancia al Bournemouth, equipo de la Premier League.

El fútbol en Inglaterra continúa hoy con las semifinales de ida de la Copa de la Liga Inglesa, la tercera competencia del fútbol británico.

A partir de las 17.00 se cruzarán los clásicos rivales de Manchester, United vs. City en Old Trafford. En la otra llave, mañana a la misma hora se jugará la semifinal de ida entre Leicester vs. Aston Villa. Las revanchas serán el 28 y 29.