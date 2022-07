Arrancó el paro de transportes del interior y se suman los camioneros

Son más de 60 empresas nucleadas en los grupos del transporte público de pasajeros del interior, cuya huelga afectará aproximadamente a 20.000 personas, según anuncio del licenciado Humberto Rodas, gerente de la ATIP.

Por si fuera poco, el presidente de la Central Obrera y Transporte del Paraguay, Juan Villalba, informó que también desde la fecha 5.000 camioneros van a un paro reclamando la reducción de los precios de los combustibles. Además, detalló que se unen gremios de Central, Cordillera y otros departamentos, junto con grueros, volqueteros, trabajadores de plataformas digitales, transportistas internos de San Lorenzo, Capiatá, Ñemby, entre otros.

El titular de la Dirección Nacional del Transporte (Dinatrán), Juan José Vidal, indicó que hasta ayer no hubo acuerdo con los transportistas de pasajeros. Recordó que hicieron una reunión el lunes, y se espera un nuevo encuentro. “Tuvimos una reunión con autoridades del Gobierno, tenemos una contrapropuesta para hacerles (a los transportistas), y estoy tratando de que me atiendan el teléfono para poder reunirme con ellos”, señaló a ÚH.

Ocurre que los gremios piden la disminución de G. 3.000 por litro en el precio de los combustibles, y la reducción del IVA del 5% al 2%, pero hasta ahora no hubo definición al respecto, por lo que la Dinatrán cuenta con una contrapropuesta que Vidal prefirió no revelar hasta que no sea comunicada oficialmente a los transportistas.

En pie. Por su parte, Rodas insistió en que el paro se mantiene. Contó que le manifestó al titular de la Dinatrán que ya no podían levantar la medida a horas de su aplicación, y le señaló que lo mejor será conversar hoy, a través de una convocatoria oficial.

“Vamos a escuchar la contrapropuesta del Gobierno y presentar nuestra respuesta”, subrayó. Reiteró que el paro empezará porque las autoridades de la Acecor y de la ATIP ya están abocadas a la huelga. Sobre el desacuerdo en cuanto a la reducción de G. 3.000, dijo que Dinatrán expresa que es muy difícil de cumplir, pero no informa cuál es el monto que el Gobierno sí está en condiciones de aceptar.

“Le manifesté entonces (a Vidal) que si no habrá reducción del combustible, lo que corresponde es la aprobación del decreto que establezca el aumento de las tarifas, con asesoría del Consejo de la Dinatrán”, refirió.

A su turno, Villalba también cuestionó la reciente suba del precio de los peajes del país, y detalló que algunos trabajadores incluso tienen que pagar hasta cinco tributos, lo cual no se puede sostener económicamente. Cuestionó el precio de los carburantes en el Paraguay, mientras que en países como Brasil el costo es de hasta G. 3.000 menos.

Villalba comunicó además que los camioneros estarán en puntos como Caacupé, el peaje de Ypacaraí, ruta Luque-San Ber, Limpio, en la cabecera del Puente Remanso, en la ruta PY02 (a la altura del autódromo Rubén Dumot, ex Aratirí), sobre la ruta Mcal. Estigarribia (a la altura de la UNA), en Guarambaré, Paraguarí, por citar algunos.