Arrancó el diálogo público-privado para modernizar régimen tributario

Avanzar hacia un nuevo pacto fiscal para el desarrollo es la consigna trazada, a partir de la cual se gestarán reuniones quincenales hasta febrero del año venidero, de acuerdo con Fabián Domínguez, titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación.

Al término de la reunión, que duró aproximadamente dos horas, se presentaron los principales ejes o principios de la comisión tributaria. Uno de ellos es la búsqueda de mayor eficiencia, menor distorsión y reducción de la evasión; también más equidad con mayor recaudación de impuestos directos. Finalmente, el tercer principio es modernizar, adoptar buenas prácticas y mantener la competitividad.

Si bien no se brindaron detalles aún sobre las reformas, Domínguez enfatizó en que se comenzó el cronograma de trabajo, con mesas técnicas a reunirse quincenalmente hasta febrero, donde se debatirán las propuestas y posturas de todos los sectores.

A su turno, el ministro de Hacienda, Benigno López, recalcó que nada podrá ser eficiente si no se logra la calidad del gasto público, y que el compromiso es fortalecer la eficiencia. “No se pueden generar más impuestos para pagar más salario; eso no quieren el Ejecutivo, el Congreso ni la sociedad civil”, dijo.

Alba Talavera habló en representación de los contadores, y dijo que por primera vez los profesionales contables están en la mesa de diálogo, ya que son artífices de llevar adelante las declaraciones juradas de los contribuyentes.

correcciones. El ex ministro de Hacienda, César Barreto, expresó que el trabajo de la comisión no es aislado y que forma parte de una evolución histórica de 15 a 20 años, donde se mejoró el manejo de la economía nacional. “Nos toca corregir ahora algunas debilidades; necesitamos mejorar el gasto público e implementar la calidad. También es urgente invertir en capital humano; la estabilidad nomás ya no es posible por sí sola”, dijo.

Humberto Colmán, vice de Economía, sostuvo que la idea es mantener el atractivo de pocos impuestos y bajas tasas; al tiempo de blindar las recaudaciones extraordinarias para destinarlas a salud, educación e infraestructura.