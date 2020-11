Arrancan los octavos en la Copa

Todo iniciará este martes 24 de noviembre, desde las 19:15, con el compromiso entre el Atlético Paranaense y River Plate, que tiene entre sus filas al defensor paraguayo Robert Rojas, quien fue convocado, tras ganarle el puesto a Paulo Díaz, luego de su gran actuación frente a Banfield, donde hizo uno de los goles millonarios en la victoria por 2-0.

También ese martes y a la misma hora jugarán Liga de Quito y Santos, cerrando la jornada, a las 21:30 Racing y Flamengo.

Para el miércoles están programados los encuentros de Delfín vs. Palmeiras e Independiente del Valle vs. Nacional, ambos a las 19:15. Mientras que, a las 21:30 se enfrentarán Internacional y Boca Juniors y Jorge Wilstermann vs. Libertad.

El calendario copero se completará el jueves con el juego entre Gremio y Guaraní, que se disputará a partir de las 21:30.