Arrancan las copas en todo el continente

Seis partidos por la Copa Libertadores y otros 4 por la Sudamericana están programados hoy, en el arranque de la fase de grupos de ambas competencias. En Libertadores, además del juego Olimpia-Táchira (ver pág. 56), por el mismo Grupo B se enfrentan en La Paz, Always Ready e Internacional (a las 18:15). Por el F, se verán las caras dos ex campeones, Nacional-Argentinos Juniors (18:15). A la misma hora Santos será local frente a Barcelona de Ecuador, por el C. Sporting Cristal, en Lima frente a São Paulo, abren el Grupo E a las 20:30 Los también ex campeones Vélez y Flamengo jugarán en Buenos Aires (20:30), por el G.