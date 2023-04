Argentina renueva reclamo de soberanía sobre Malvinas

“Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La lucha que emprendimos tuvo sentido y no ha terminado: Vamos a recuperar nuestras islas por la vía pacífica. Vamos a seguir elevando nuestra voz hasta que el mundo nos escuche”, aseveró el presidente argentino Alberto Fernández, en un acto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas para conmemorar los 41 años del inicio de la guerra.

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por las Malvinas en una guerra que se inició el 2 de abril de 1982, con el desembarco de tropas argentinas en el archipiélago, y concluyó en junio de ese año con su rendición ante las fuerzas británicas.

En el conflicto bélico murieron 255 británicos, tres isleños y 649 argentinos.

Fernández recordó que en junio pasado, en la última reunión del G7 en Alemania, el entonces primer ministro del Reino Unido Boris Johnson lo saludó “con una gran simpatía” y se puso a hablarle de todos los “negocios que podían hacer ingleses y argentinos” en minería y energía. “Lo escuché con toda paciencia y le dije que estaba todo bien, pero que antes hay que hablar de Malvinas. Él me contestó que ese era un tema terminado. Le dije que no, que esas tierras las estaban usurpando. En el siglo XXI no aceptamos más la lógica colonialista. Si quiere hablar conmigo de Argentina, empecemos por hablar de qué modo nos devuelven las islas. La reunión se terminó inmediatamente”, contó Fernández. EFE