Argentina pide evitar pánico y Chile y Brasil suman más casos de Covid-19

El Gobierno argentino pidió ayer a la población no entrar en pánico tras confirmarse el primer caso de coronavirus en el país. “Hay un miedo sobre exagerado al coronavirus”, dijo el ministro de Salud argentino, Ginés González García.

Insistió a “no alarmarse” ni “entrar en pánico”, aunque pidió “tener en cuenta las medidas para evitar el contagio”. “Hay mucha gente asustada. Y esto es para estar preocupados, pero no asustados”, subrayó el ministro de Salud. Las autoridades sanitarias reportaron el martes último el primer caso de coronavirus en Argentina, de un hombre de 43 años y nacionalidad argentina que arribó el domingo a Buenos Aires tras visitar el norte de Italia, el mayor centro de circulación del virus en Europa, con cerca de 3.000 afectados y más de 100 muertes. Tras llegar, el hombre comenzó a tener síntomas más fuertes y fue el domingo a un centro médico privado de Buenos Aires, donde lo aislaron según el protocolo. Según directivos del hospital, el hombre está internado “en buen estado” y en “condiciones de aislamiento”. CHILE. Una persona de 56 años que visitó en un viaje reciente varios países europeos, entre ellos Italia, fue diagnosticada ayer de coronavirus en Chile, siendo el tercer positivo registrado en el país. Es el primer caso dado en la Región Metropolitana, la más poblada de Chile y en la que se ubica la capital del país. El caso lo notificó un centro de salud privado, siendo confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP). La persona presentó el martes sintomatología asociada a un cuadro respiratorio: Fiebre, tos, dolor de cabeza y ahora está en buenas condiciones. Los dos casos anteriores se registraron en Talca (centro-sur) y corresponden a una pareja que fue de viaje por el sudeste asiático en febrero. El Covid-19, iniciado en China, país con más infectados y fallecimientos, ya reportó hasta ayer en el mundo 93.090 casos confirmados y con más de 3.100 muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En China, los casos se elevan a 80.422, de los que 120 son nuevos, mientras que los fallecidos llegan a 2.984 desde el brote de la enfermedad en diciembre pasado. En Latinoamérica se reportaron hasta ayer 10 casos en Ecuador, 5 en México, 3 en Brasil, 1 en Rca. Dominicana y 1 en Argentina. La OMS pidió ayer que Latinoamérica, ante el limitado número de casos, prepare una “estrategia de contención agresiva” que permita un control rápido si el nuevo virus se expande. CIERRES. El gobierno italiano decidió ayer el cierre de todas las escuelas y universidades hasta mediados de marzo para contener el mal, tras un día que superó los 100 muertos. Los cierres de colegios en 13 países para frenar el virus perturbaron las clases de 290,5 millones de escolares en el mundo, cifra sin precedentes, informó ayer la Unesco.



Es importante reforzar sistema inmunológico

Reforzar el sistema inmunológico y mantener las medidas básicas de higiene son las mejores herramientas para la población para evitar contagiarse del Covid-19, aseveró ayer una especialista. La doctora Roxana Trejo, gerente corporativa de Epidemiología y Control de Infecciones del Hospital ABC de México, dijo que con medidas básicas se pueden prevenir posibles pandemias. Explicó que, a diferencia de la pandemia de la influenza AH1N1 en el 2009, con este nuevo virus no fue posible hasta ahora encontrar un tratamiento, lo que genera una psicosis en la población. “La gente debe entender que las medidas de prevención son mejores, pero comprar montones de tapabocas o gel, si no son necesarios, no harán la diferencia”, dijo. EFE