Argentina medirá la real fuerza de Paraguay en las Eliminatorias

Abren Bolivia – Ecuador y Argentina – Paraguay, asignados los encuentros para el 12 de este mes. Al otro día se tienen previsto los juegos Colombia – Uruguay, Brasil – Venezuela y Chile – Perú. La cuarta ronda contempla este calendario a llevarse a cabo el 17: Uruguay – Brasil, Perú – Argentina, Venezuela – Chile, Ecuador – Colombia y Paraguay en casa ante Bolivia.En cuanto a la Albirroja, Berizzo ya confeccionó la lista oficial. Entre las ausencias de Gatito Fernández aún no recuperado de su lesión y Gerardo Ortiz por Covid-19, fueron descartados y en sus reemplazos el orientador convocó a Alfredo Aguilar y Miguel Martínez. En la defensa se mantienen los mismos y en la zona media la principal novedad es la de Rodrigo Rojas mientras en el ataque se registra el llamado por primera vez de Sebastián Ferreira; el delantero de Libertad anda bien en campeonato y Copa y en un puesto donde se sienta cómodo podrá ser de capital importancia para lo que viene. De hecho, también pelean para el puesto Darío Lezcano, Raúl Bobadilla y Tony Sanabria. Habría que ver qué planteamiento hará Berizzo ante la escuadra de Scaloni que sin llegar a rendir óptimo será el adversario más difícil de lo que haya disputado hasta ahora. Los puntos acumulados en el combo inicial sirven pero futbolísticamente aún no llenan la expectativa. No extraña el llamado de Rodrigo Rojas que por experiencia y carácter, en caso de arrancar, aportará presencia para comandar la media cancha, teniendo un muy buen aliado como Gastón Giménez, que demostró condiciones y capacidad para integrar la Albirroja. Una vez en Ypané y con dotación completa el DT dispondrá en las prácticas su esquema a ser implementado, pidiendo desde luego mayor concentración atrás para evitar errores, causales de no poder haberle ganado a Perú en el Defensores. Berizzo habrá estudiado a fondo al rival, que volvió a llamar a Di María para el ataque como hecho más resaltante. Es razonable que habrá un estricto control para Messi, que puede explotar en cualquier momento, le sobran condiciones para que así sea. Se viene un cotejo muy especial para Paraguay. En la Bombonera, ya como hemos apuntado, medirá a un rival superior a los ya enfrentados. Los antecedentes

Desde que se disputa el sistema de todos contra todos, que arrancó para el Mundial de Francia, estos fueron los resultados como visitante ante los albicelestes: el 1 de setiembre de 1996 fue 1 a 1. Para Corea – Japón del 2002 el 16 de agosto del 2000 también se registró un empate a 1. Para Alemania 2006, el 6 de julio de 2004 fue 0 a 0. Camino a Sudáfrica 2010 el 6 de setiembre de 2008 fue 1 a 1. Para Brasil 2014 el 7 de setiembre de 2012 en Córdoba cayó la Albirroja 3-1. Y el último siempre en carácter de visitante el recuento, para Rusia 2018, fue el 11 de octubre con triunfo de Paraguay 1 – 0 en Córdoba.

Se puede apreciar lo parejo según los números, un triunfo para cada uno y cuatro empates desde las Eliminatorias para Francia siempre con Argentina como local. Aún recordamos el último encuentro, la corrida de Ángel Romero para la asistencia y definición de Derlis González. El 1-0 se mantuvo hasta el final por la atajada de Villar en el tiro penal del Kun Agüero. Era la primera vez que se le ganaba a Argentina en carácter de visitante en las Eliminatorias. Motiva lo acontecido y, ¡por qué no! dar otro golpe, pero habrá que rendir más de lo expuesto hasta el momento.No pudieron

Quedaron fuera de la Sudamericana Luqueño y Sol de América por no lograr los objetivos afuera. El Auriazul, que no desentonó ante Defensa y Justicia, jugando en Florencio Varela, no se pudo sobreponerse al resultado de ida (1-2) y el 1 a 1 no le sirvió.

Por su parte, Sol que tenía para clasificarse por haber estado ganando 1-0 y con un hombre más, sucumbió ante Católica cayendo 2-1. No logró mantener la diferencia y se vio avasallado por un adversario como Católica que tiene sobrados argumentos bajo la dirección de Holan. Paraguay quedó sin representantes en este certamen, donde mandan los argentinos, que de 16 en octavos de final, 5 siguen en competencia. Dos afamados que se fueron: Peñarol y Sao Paulo.En tanto, la Libertadores se reanudará para los equipos paraguayos el miércoles 25: Libertad en cancha de Cerro frente al Wilstermann y Guaraní ante Gremio en el Defensores. Hay fechas

En el orden local, se tiene previsto el arranque de la Intermedia (suspendida este año) para el 12 de febrero y cierre el 22 de agosto. Será un campeonato a dos ruedas corridas donde hasta el momento y a falta de definir, ascenderán tres de manera directa y una media plaza a ser disputada con el penúltimo del promedio de Primera en 2021. Sin embargo, es intención de los dirigentes de esta categoría solicitar cuatro cupos directos. La cantidad de participantes el próximo año en la Intermedia será de 18 equipos, si contemplamos los que descenderán de la Primera. El formato ya está y el trabajo de la revisión de campos será arduo por el protocolo sanitario que debe ser respetado al máximo como ocurre en la División de Honor.

Pedido de UEFA

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, solicitó a la FIFA que se revisen las reglas referentes a las manos en el área, sugiriendo flexibilidad en la misma. Es decir, que se vuelva a juzgar la intencionalidad como se hacía antes. La solicitud de la UEFA argumenta que los cambios afectaron la forma de jugar el deporte. “Los defensores se ven obligados a asumir posiciones antinaturales”, dijo Ceferin, proponiendo volver al reglamento de antes que era más flexible. Esta regla fue modificada cuando se empezó a implementar el VAR y ahora buscan cambiarla.

En nuestro medio este tema es inagotable por las manos en el área. En esto hay mucha participación del VAR con criterios dispares de los árbitros y hasta llegan a la confusión.