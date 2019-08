Arce: Desde Ypytã a la 1ª del Olimpia

Teodoro Sebastián Arce, de 19 años, debutó como titular en Olimpia en la derrota 2-0 ante Libertad, el lunes pasado. Su actuación fue una de las pocas aplaudidas, a pesar de las críticas al equipo. Esta fue su segunda aparición en el torneo Clausura, ya que el sábado 27 de julio pasado ingresó ante River Plate a los 72’ (en reemplazo de Hugo Quintana) en el triunfo 2-1. El delantero proviene de una familia humilde del interior del país; nació en la compañía Ypytã de Coronel Bogado. Allí empezó a mostrarse en el club General Díaz y jugó en el Nacional Interligas Sub 15 con la Selección de la Liga de Tacuary, donde fue visto por Luis Alberto Monzón, coordinador de las Formativas del Olimpia. “Monzón fue quien me vio, observó un partido de Interligas y me trajo”, recordó Seba el Bogadense, quien está hace tres años en el Olimpia y desde junio del 2018 tiene contrato con el club.