Arce: “Fue de los mejores partidos”

Francisco Arce, entrenador de Cerro valoró de gran manera la victoria por 1-0 ante Libertad. “Fue uno de los mejores partidos que jugamos desde mi llegada, ante un gran adversario. No veo la parte negativa. Nos crearon chances y estuvimos a la altura”, destacó el DT azulgrana.

“Muy pocas cosas son las que no me gustaron. En el primer tiempo cuando necesitábamos romper, fuimos un poco imprecisos. Arriesgamos exageradamente. El funcionamiento en sí me gustó mucho (...). Es una victoria muy buena, difícil. Por muchos momentos nos complicó (el rival) por su idea, por su manera de marcar y cortar el juego. Fue un partido digno de dos grandes planteles”, fue el análisis del entrenador.