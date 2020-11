Árboles caen en temporales a raíz de malas podas de ANDE

Las personas reclaman alegando que esta situación se produce por la poda indiscriminada que realiza la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), motivo por el cual los árboles caen cuando hay temporales de gran magnitud.

El director de Proyectos de A Todo Pulmón, Osvaldo Turlan, indicó que las instituciones encargadas de realizar estas podas deben tener conocimientos técnicos y no mutilar los árboles como lo hacen comunmente. “Cuando se hace una mala poda se afecta el equilibrio del árbol y también puede generar que el árbol se enferme o que se llene de plagas y eso hace que el árbol se debilite. Es importante decir también que cuando no se hace una poda a un árbol que sí necesita, también con las tormentas eso puede derivar en el derribo de los mismos. Ante una mala poda o una poda que no se hizo tenemos frecuentemente ese problema”, sostuvo el director.

MALA PODA

“Muchas veces vemos que el podado de la ANDE, la Municipalidad, o los particulares cuando está molestando un cableado podan el árbol y hay que tener en cuenta que hay distintas técnicas de este trabajo que solo la gente capacitada conoce. El caso más común que uno ve es la mutilación, que no es una poda. Mutilan el árbol. En donde nace esa rama es donde hay que podar, pero las instituciones lo cortan a la mitad de la rama, entonces eso hace que después se convierta en madera muerta, o cortan el ápice o el tronco central y eso produce que el árbol después poco y nada pueda recuperarse”, indicó el profesional.

Refirió además que se necesita aumentar la rigurosidad técnica de cualquier funcionario que realice este procedimiento, ya sea de la Comuna, la ANDE o del profesional que ejerza el trabajo. Añadió que hace falta aplicar los criterios técnicos para no dañar más árboles.

“Solamente con este temporal se cayeron más de 300 árboles. Para conocer el estado de los árboles es muy importante que la Municipalidad invierta en hacer un censo del arbolado urbano, para planificar qué tratamientos necesitan y qué cuidados, para que cuando vengan estos temporales no se vuelva tan catastrófico. Y también para que en los casos que requieran asistencia de la ANDE, la Comuna pueda hacer esa recomendación, conocer las cifras de los árboles caídos por la mala poda y que exista ese trabajo interinstitucional de ambas entidades”, señaló Turlan.

Agregó, igualmente, que para el plan de cableado subterráneo se debería realizar un estudio y ver si sería factible en el país, ya que eso implicaría también talar millones de árboles. “No creo que sea un proceso fácil, pero podría ser una solución en el futuro”, consideró.