Apuntes de paciente

Soy uno de los afortunados ciudadanos pos-Covid, enfermé y me curé sin mayores contratiempos. Soy parte del ochenta y pico por ciento que sana sin tener síntomas o presentando apenas síntomas leves. En mi caso, una congestión de tres días. Mi única medicación fue una pastilla de paracetamol. Por supuesto que en el desarrollo y el desenlace de la enfermedad hay un componente de azar, no es matemáticas. Pero, si hablamos de probabilidades, es mucho más alta la posibilidad de que se presenten determinadas circunstancias ante las cuales me gustaría aportar algunos comentarios desde mi experiencia como paciente y la opinión de algunos de los mejores médicos del país.