Aprueban desembolso para asociaciones

Por 10 votos contra siete, concejales aprobaron el dictamen de la comisión de Legislación sobre el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de la capital y la Asociación de la Movida Nocturna del Centro Histórico de Asunción (Amcha) para eventos artísticos culturales. El edil Jorge Turi Capello (ANR) se encargó de presentar el dictamen

El concejal Álvaro Grau (PQ) cuestionó que el convenio establece la transferencia a Amcha G. 750 millones y a la Filarmónica G. 2.000 millones. Indicó que tras reunirse con la directora de Cultura, Angie Duarte, solicitaron informes pero no contestó. “Ella manifestó que necesitan realizar la transferencia a estas asociaciones para los festejos del 14 y 15 de mayo. Le dijimos que igual no daban los plazos y ella respondió que: Con estas transferencias se pueden saltar los procesos licitatorios para las contrataciones. Ante semejante volumen de dinero y lo manifestado por la directora, necesitamos leer el informe, si se hicieron transferencias anteriores, si se hicieron rendiciones de cuentas. En comisión no se volvió a tratar el tema y no hubo más sesiones”.