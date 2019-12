“En cada libro de pases tenemos de 4 a 5 jugadores como opciones. A veces salen a luz y otras no. Lo de Miguel Borja estaba todo arreglado, pero se presentó una situación que escapó de nuestras manos. Además, nosotros no podemos endeudar el club más de que el club puede pagar y por otra parte, cuando no se da una contratación, siempre da la oportunidad para ir por otras opciones”, explicó Marco Trovato.

Seguido, el titular franjeado aclaró que la situación de Derlis González es muy similar a la de Borja, por el alto costo del jugador. “Derlis es un amigo de la casa y ojalá Dios quiera lo podemos ver pronto en Olimpia”, subrayó.

algo mejor. Con relación a la búsqueda de un central, el presidente explicó: “Si vamos a buscar un central tenemos que ir por uno que haya jugado casi 80 partidos en el año para que pueda estar al nivel de los centrales que tenemos. Nadie garantiza traer un central y que sea mejor que José Leguizamón, uno de los pilares de nuestra defensa”.

Para finalizar, Trovato explicó una situación aprendida durante su carrera dirigencial, que tiene que ver con las contrataciones. “Nosotros apostamos al jugador paraguayo por sobre el jugador extranjero porque hay factores externos al fútbol que complican muchas veces la adaptación al país y a nuestro fútbol. Si tenemos dos jugadores para el mismo puesto y uno es extranjero y el otro paraguayo, yo me decido por el paraguayo”.