Aplanadora rechazó comisión para evaluar Anexo C de Itaipú

La propuesta de la oposición de contar con una comisión interpartidaria y ciudadana para analizar la renegociación del Anexo C de Itaipú no prosperó ayer en la Cámara de Diputados y fue archivada.

Tras una fuerte discusión, los 42 diputados colorados votaron por el rechazo y la oposición que contó con 37 votos no llegó a superar a la aplanadora de la ANR.

La conformación de la comisión fue una iniciativa de Kattya González quien calificó de “bastardos” a quienes participaron de la reunión secreta de Itaipú hace más de un año y cree que los colorados “van a volver a entregar Itaipú porque van a dejar la binacional en manos de los monjes negros”.

“Quienes votan en contra de esto son unos antidemocráticos y hay que desnudarlos porque estamos hartos de estos acuerdos debajo de la mesa y en alguna oportunidad vamos a pedir una convocatoria ética que salga el pueblo paraguayo a reivindicar las causas nacionales y se van a tragar cada posición que han tomado porque ustedes están llevando a la debacle a este país”, dijo Kattya a sus colegas durante el intenso debate.

Agregó que el proyecto se volverá a presentar a través del Senado, viendo ya que no se contaba con la mayoría. Los colorados argumentaron que ya hay una comisión de notables designados para evaluar la renegociación por lo que crear otra comisión no tendría sentido. Asimismo, varios defendieron lo que se logró hasta ahora con las binacionales y rechazaron la expresiones de Kattya. “No se va a terminar el mundo porque no formemos una comisión”, dijo el colorado Walter Harms.