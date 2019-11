APF se baja de la grilla de apuestas

PUBLICIDAD. Asimismo, con respecto a los clubes que tienen un vínculo de publicidad con las casas de apuestas, Jovellanos señaló: “Es un tema particular. Tendrían que resolverlo ellos”.

AL TRIBUNAL. También reveló que la nota presentada contra la empresa de Trovato, único ausente en la reunión, ya está en manos del Tribunal de Ética, pero indicó que ese tema no fue tratado en la reunión.

Sobre la ausencia del titular franjeado, expresó: “Todos los clubes estuvieron invitados, no me consta porqué no estuvo presente algún representante de Olimpia”.