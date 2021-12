Aparecen tres de los cheques hurtados

De ese total, tres cheques son parte de los que habían sido hurtados en agosto de este año del Juzgado. Según la denuncia, fue el propio Ramón González Daher quien le entregó esos a Antebi, luego de presionarlo.

Inclusive, el día en que el potentado fue condenado a 15 años, este comenzó a llamarle y a apretarle al empresario, quien era su deudor y posible víctima de usura.

El abogado del empresario Antebi comentó que hicieron la denuncia por usura y lavado de dinero respecto a todas las operaciones que tuvo con RGD en el contexto del mecanismo de financiación de la deuda; es decir, el cambio de cheques.

“Yo me entero el 15 de diciembre recién, nunca supe lo que hacía con Ramón. Me comentó ahí que le estaba llamando, buscando cancelar la cuenta, me dijo que el viernes 10 le llamó después de la sentencia”, comentó el abogado Battilana.

Refirió que este año el propio RGD le entregó los tres cheques que había sido eran hurtados, pero que Antebi no sabía. El potentado le habría apretado con esos documentos, supuestamente.

El hombre tenía relacionamiento financiero con Daher desde el 2011.

El denunciante entregó como evidencia de la demanda penal esos cheques originales ante los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, quienes investigan la denuncia.

La mayoría de esos 88 cheques son del periodo 2020 y 2021.

Ahora los fiscales evaluarán los documentos financieros recibidos y se determinará si ellos llevarán el caso o pasará a manos de la fiscala Natalia Cacavelos, a quien se le había asignado la investigación de los cheques hurtados.