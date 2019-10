Apagones entorpecen el fútbol profesional

“La APF no exige que los clubes tengan generadores, con ello no digo que para más adelante no sea una exigencia como son en las competencias de la Conmebol, que sí es obligatorio”, expresó Michel Sánchez, director de competiciones de la APF. Recordó que en muchos de los casos, los apagones no se dan principalmente por la falta de generadores, sino por la falla de los mismos. “Hubo partidos en el que se tuvo que cortar con el generador y usar el suministro directo de la ANDE”, comentó.

RECOMENDACIONES. Marco Cáceres, gerente de H. Petersen, empresa representante de una de las principales marcas de generadores habló con ÚH sobre costos e inconvenientes.

“Los generadores deberían utilizarse para emergencias en caso de falla de ANDE. Nuestra energía puede abastecer un estadio sin inconvenientes. Lo que pasa es que los clubes deben solicitar una red de potencia reservada, que tiene un costo elevado y no compensa para utilizar cuatro veces al mes”, explicó Cáceres. “Los clubes adquieren o alquilan generadores, a veces muy precarios y así ocurren los apagones. Lo recomendable sería que la ANDE tenga un servicio especial para estos tipos de consumidores (fútbol)”, agregó.

“El precio para un generador de 500KVA es aproximadamente de USD 80.000, uno de 400KVA es de USD 70.000. Para un estadio como el Defensores o la Olla se necesita uno de 600KVA, el cual ronda los USD 100.000, reveló.

Por otro lado, el costo de alquiler de un generador ronda los G. 10.000.000.



80.000

dólares es el costo de inversión para adquirir un generador de 500KVA, suficiente para la mayoría de los es