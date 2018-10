Anuncio de pedido de personal causa revuelo en redes sociales

Ni bien fue difundido el aviso digital, el mismo fue replicado inmediatamente por los indignados, que repudiaron el requisito que consideraban discriminatorio.

Al respecto, Luis Galeano, asesor legal de Gotitas, señaló que la firma buscaba, en realidad, gente joven y que por eso el aviso especificaba “con o sin experiencia”, para realizar ventas en el interior del país, lo que implicaría pernoctar una o dos noches en los destinos asignados. Al ser requerido de si la firma no contrataría a mujeres con hijos, aunque sean jóvenes, Galeano aseveró que no era esa la política de Gotitas, que cuenta con madres y embarazadas, incluso, trabajando en sus filas. “El pedido era para esa tarea en particular, aunque si una persona manifiesta que tiene condiciones de dejarle a su hijo a cargo de otra gente, no habría ningún inconveniente. Pero realmente hay que reconocer que es una expresión no muy alegre, no obstante no es la política de la empresa no contratar gente con hijos”, aclaró el asesor legal. En tanto que el Ministerio del Trabajo aclaró que está vigente la Ley 5777 de Protección Integral de la Mujer, que considera violencia laboral el menoscabo de su condición por su estado civil, familiar, apariencia física, edad y la obligación de realizarse el test del VIH o de embarazo.