Anuncian sistema tecnológico, pero evitan dar detalles sobre inversión

Desde la Comuna anunciaron que ya no habrá necesidad de acercarse al Municipio para iniciar el trámite y se podrá realizar el seguimiento del expediente. Destacaron que con el sistema se tendrá un procedimiento optimizado con la remisión del pedido de los informes a las diferentes dependencias, en forma simultánea. Indicaron que se está trabajando con gremios como el de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei).

Suspicacia. Los directivos municipales destacaron que este proceso de modernización fomentará la transparencia y eliminará la burocracia. Sin embargo, en el comunicado se omitió mencionar sobre el proceso de compra y el monto de la inversión.

El jefe de Gabinete, Federico Mora, se excusó con que tenía varias reuniones y recién hoy podría dar detalles de la inversión. No quiso adelantar si se adquirió el software del consorcio TX Panamá, como se había anunciado a finales del 2020 como acuerdo tras proceso de avenimientos por rescisión de contrato.

Durante la administración del ex intendente Mario Ferreiro se había contratado al consorcio para la consultoría, diseño e implementación de un sistema para gestión tributaria y catastral. Tras la asunción del intendente Óscar Nenecho Rodríguez, a finales del 2019, se resolvió rescindir el contrato ante irregularidades encontradas por la Contraloría General de la República.

Durante la sesión de la Junta Municipal, la concejala Rossana Rolón (ANR) solicitó informe a la Intendencia para saber quién desarrolló el software y el monto destinado.

El concejal Humberto Blasco (PLRA) agregó al pedido convocar a los representantes del Ejecutivo municipal para que puedan realizar la presentación del nuevo sistema. Sin embargo, la solicitud no tuvo el suficiente apoyo de los ediles, en dos rondas de votaciones. Rolón dijo que el intendente debe aclarar el proceso de compra. Afirmó que si fue por licitación, no llegó a la Junta y si fue por compra directa no tienen conocimiento.

“Si van a utilizar el software de TX, que ya se puso a consideración en diciembre del 2019 y vimos las inconsistencias, esto será un fracaso nuevamente. No va a tener el mismo rendimiento que tiene uno bien hecho porque realmente se necesita de tecnología para acelerar los procesos burocráticos en la Municipalidad”.