Anuncian protestas y piden por sequía ley de emergencia

“Es para atender principalmente las cuestiones de vida, no para hablar de una cuestión meramente monetaria, porque es mucha la necesidad actual, no hay más agua, no hay más comida, y la sequía se está prolongando en estos momentos”, expresó el dirigente campesino.

Dijo que se reunieron con los legisladores, y tras lograrse la convocatoria de las cámaras del Congreso para la otra semana, creen que es importante que la medida se apruebe.

“La medida de extrema necesidad es la provisión de agua en varias localidades de todo el país... Segundo, sería preparar una urgente resiembra de los productos de autoconsumo en las huertas familiares, con animales menores, y todo lo que hace a la producción de alimentos para la gente, poroto, maíz, mandioca, maní, y eso lleva un proceso de preparación de suelo, encalado, fertilizante, y para eso necesitamos asistencia a las familias campesinas e indígenas, y eso va a implicar una asistencia monetaria por tres meses”, expresó.