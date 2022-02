Anularon la absolución de dos costureros y habrá nuevo juicio

La resolución fue dictada por los camaristas María Teresa González de Daniel, María Lourdes Cardozo y Fabriciano Villalba, quienes anularon el fallo y dispusieron el reenvío para un nuevo juicio oral.

El 14 de setiembre del 2021, los jueces Isabel Meza, Julio César Fernández y Nancy Adorno absolvieron a los dos acusados porque no había pruebas de la participación de los hermanos en los hechos. Incluso, les pidieron disculpas. El mismo fiscal Rolando Rivas pidió la absolución.

Sin embargo, el 21 de setiembre debía darse el fallo, pero el juez Julio Fernández, con permiso por enfermedad de base, no firmó la resolución ese día, por lo que pasó el plazo. El fiscal Itálico Rienzi, que había acusado, pero no estuvo en el juicio, pidió la nulidad, lo que fue admitido por los camaristas, porque no se firmó a tiempo el fallo.