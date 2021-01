Antony tuvo un buen debut en el Puebla

Silva tuvo un momento estelar durante la primera mitad del juego, cuando el marcador estaba en blanco, le sacó un difícil disparo de chilena al delantero Oribe Peralta, tirándose a un lado de su poste derecho para evitar la caída de su arco.

"Me estoy adaptando a lo que es el fútbol mexicano, al movimiento del balón en la altura, hicimos muy buen juego en nuestro debut ante las Chivas", declaró al día siguiente del partido el ex arquero de Cerro Corá, Cerro Porteño y Libertad, a FALG de la 1080 AM. Silva llegó a México procedente del Nacional paraguayo. Se trata de su cuarta experiencia en el exterior, luego de Colombia, Brasil y Argentina.