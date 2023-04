Ante denuncias, piden al Cones que audite tres especializaciones médicas  

Dicha auditoría debe realizarse en tres unidades formadoras, que son el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), Hospital Distrital de Limpio y el Hospital de Barrio Obrero.

En el HNI, la especialidad de Neurocirugía es ofertada por la Universidad Católica (UC), que también tiene médicos residentes de cirugía general en el Hospital de Barrio Obrero.

Por otra parte, la Universidad Centro Médico Bautista oferta la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

El doctor Jorge Rodas, presidente del CPM, señala que esas tres unidades formadoras (los hospitales), presentan un estado crítico en cuanto a denuncias que recibieron y pudieron constatar.

Denuncias. “En el Hospital Nacional, en el área de Neurocirugía, hemos recibido quejas formales de que no hay programa en la Unidad Formadora. No sabemos qué están siguiendo ellos en su especialización”. Mencionó que al no contar con un programa, no se identifica cuáles son los docentes formadores.

Según dijo, los residentes tampoco cuentan con evaluadores. A todo esto se suma una alta carga horaria en su labor. “Uno de los afectados que vino a entrevistarse con nosotros, nos contó que día de por medio le tocaba hacer guardia. Y luego se quedaban también los fines de semana”.

Rodas recordó que, como cualquier estudiante, el residente debe tener su tiempo de descanso y estudiar.

En el Hospital Distrital de Limpio, según contó Rodas, los residentes ni están enterados de que existe un programa a desarrollar. La especialización se realiza de acuerdo a lo que le van diciendo en el lugar, contó.

El Hospital de Barrio Obrero cuenta con una cantidad muy limitada de camas para la formación de la especialidad, contó.

Desde el CPM aguardan que la nueva directiva del Cones atienda los casos que mencionó, considerando su urgencia.

Espera también que se pueda dar un curso favorable. Rodas expresó su temor de que el anterior titular del Cones, Narciso Velázquez, pueda influir en el pedido de auditoría, considerando que sigue siendo parte del ente.

